تعاقد الفنان المصري كريم فهمي على بطولة مسلسل رمضاني لعام 2026 بعنوان «وننسى اللي كان»، إلى جانب الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ليكون التعاون الثالث بينهما بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسلَي «ونحب تاني ليه» و«وتقابل حبيب».

وتدور أحداث المسلسل الجديد في إطار اجتماعي رومانسي، حول قصة حب تواجه العديد من التحديات والصعوبات، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وشهدت الأعمال السابقة التي جمعت الثنائي تفاعلاً واسعاً من الجمهور، ونال كريم فهمي عن مسلسل «وتقابل حبيب» جوائز عديدة عن دوره كأفضل ممثل دراما لعام 2025.

ويأتي هذا التعاون الجديد بالتزامن مع عرض أحدث أفلام كريم فهمي السينمائية «هيبتا.. المناظرة الأخيرة»، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم منة شلبي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، وحسن مالك، والفيلم من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق.

أما أحدث أعماله الدرامية فكان مسلسل «220 يوم» وجسد فيه دور البطولة أمام الفنانة صبا مبارك، ومن إخراج كريم العدل.