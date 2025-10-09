في خطوة مفاجئة، أعلن الموسيقار الليبي ناصر المزداوي عودته إلى الساحة الفنية مجددا، من خلال تعاقده مع المنتج ريتشارد الحاج لتقديم مجموعة من الأعمال الموسيقية الجديدة، إلى جانب عدد من المفاجآت، من المقرر الكشف عنها خلال الفترة القادمة.

كما يستعد المزداوي لتوثيق مؤلفاته الموسيقية وتوزيعها عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على «يوتيوب»، في خطوة تهدف إلى حفظ إرثه الفني ونشره على نطاق أوسع للأجيال القادمة.

وقدم الموسيقار ناصر المزداوي، الذي يُعد أحد رموز الموسيقى العربية الحديثة ألحانا لعدد من كبار الفنانين العرب، من أبرزها أغنية «حبيبي يا نور العين» للفنان عمرو دياب، إلى جانب أعمال أخرى مثل من «أول مرة» و«كمل كلامك».

وبدأ المزداوي مشواره الفني كمحترف في أواخر الستينات، وشارك في إحياء حفلات فنية في عدد من دول العالم، منها المكسيك، كوبا، الولايات المتحدة، مالطا، اليونان، وعدد من البلدان العربية.

كما أطلق أول شريط غنائي له بعنوان «غُربة» عام 1975، وتلقى دراسته الموسيقية في معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والتمثيل، ويجيد العزف على عدة آلات منها العود والقيثارة والكمان والبيانو.