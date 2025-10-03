طمأنت الفنانة المصرية الكبيرة سمية الألفي جمهورها على حالتها الصحية، بعد انتشار صور لها أثناء زيارتها نجلها الفنان المصري أحمد الفيشاوي في موقع تصوير فيلمه الجديد «سفاح التجمع»، المقرر طرحه بدور العرض بعد انتهاء التصوير قريباً.

وأكدت سمية الألفي في تصريح خاص إلى «عكاظ» أنها تتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنها تخضع من وقت لآخر لفحوصات وتحاليل طبية للاطمئنان على حالتها، بعد رحلة تعافيها من مرض السرطان في السنوات الماضية.

وعن سبب زيارتها المفاجئة لموقع التصوير، أوضحت أنها رغبت في إسعاد نجلها بمفاجأة، خصوصاً أنه يعمل بجد واجتهاد على مشروع تراهن فيه على أدائه المختلف، لافتةً إلى أن قصة الفيلم جريئة وتم تناولها من زاوية مختلفة.

ودافعت سمية الألفي عن نجلها أحمد الفيشاوي الذي يجسد شخصية «سفاح» ضمن الأحداث، مؤكدة أن الانتقادات المسبقة ما هي إلا حملات مدفوعة من بعض المنافسين، مشددة على ضرورة مشاهدة الفيلم كاملاً قبل إطلاق أي أحكام.

وعن إمكانية عودتها للتمثيل، حسمت سمية الجدل بأنها لن تظهر في فيلم «سفاح التجمع»، مضيفة أنها قدمت للجمهور ما يكفي من أدوار، ولم يعد هناك عمل فني جيد يستفزها بالعودة من جديد.