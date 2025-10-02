أعربت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها الشديد من استغلال صورتها وصور والدها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا صريحا للحقوق.

فيديو إنساني يثير الأزمة

وكشفت مطاوع، في منشور عبر حسابها الرسمي على« فيسبوك»، أنها فوجئت سابقا بانتشار مقطع فيديو وُظفت فيه صورها وصورة والدها الراحل، إلى جانب مشاهد لزملاء آخرين مع ذويهم المتوفين، وظهر وكأنهم يتلقون رسائل من العالم الآخر، وأوضحت أنها لا تشك في نوايا صانع المحتوى، لكنها اعتبرت ما حدث بأنه تجاوز للحدود.

انتهاك للحقوق

وتساءلت الفنانة: «هل يحق لأي شخص استخدام صورتي أو صورة أبي دون الرجوع إلي؟»، مؤكدة أن الأمر لم يعد مجرد مبادرة إنسانية بل يُمكن أن يتحول إلى استغلال غير مقبول، إذ قالت: «إذا تم استخدامي في فيديو عاطفي دون علمي، فما الذي يمنع من استخدامي في أعمال أخرى لا أقبلها؟».

رفض قاطع

واختتمت حنان مطاوع رسالتها بالتأكيد على رفضها القاطع استخدام صورها أو صوتها أو صور والديها سواء والدها الراحل أو والدتها، التي ما زالت على قيد الحياة، في أي عمل إعلامي أو فني أو صحفي دون الرجوع إليها والحصول على موافقة مكتوبة، داعية إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.