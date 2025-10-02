كشفت المخرجة هبة الصياغ بدء التحضيرات لمسلسل درامي جديد لم يُعلن عن اسمه بعد، تشارك فيه نجمات عربيات، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026.

تصوير في أبوظبي

شاركت الصياغ متابعيها عبر خاصية ستوري على «إنستغرام»، صورة ضمتها مع بطلات العمل النجمات سوسن بدر، إيمان السيد، ولبنى عبدالعزيز، وعلّقت: «التحضير لعمل خليجي رمضاني يتم تصويره في أبوظبي».

تشويق للجمهور

اكتفت المخرجة بنشر رسالة أيضاً أخرى قصيرة قالت فيها: «جاهزين للعمل»، وهو ما زاد من حالة التشويق بين جمهورها، بانتظار الإعلان عن تفاصيل المسلسل وقصته خلال الفترة القادمة.

تعاون متجدد مع سوسن بدر

ويُعد هذا العمل هو التعاون الثاني الذي يجمع هبة الصياغ بالفنانة سوسن بدر، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي عُرض في رمضان 2025، وشارك فيه عدد من النجوم مثل جابر نغموش، فاطمة الحوسني، شكران مرتجى، سعيد السعدي، وعذاري السويدي.