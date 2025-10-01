تيشينغ هسيه.. فنان عاش في قفص لمدة عام

أعماله في Dia Beacon

في عام 1978، بدأ الفنان تيشينغ هسيه تجربة فنية استثنائية، حيث عاش داخل قفص صغير بمساحة 9×11.5 قدم لمدة عام كامل دون أن يتكلم أو يقرأ أو يكتب أو يخرج من القفص. هذه التجربة تحولت إلى واحدة من أشهر أعمال الأداء الفني في التاريخ.بعد مرور أكثر من 45 عامًا، يعرض متحففي نيويورك هذه القفص كجزء من استعراض شامل لمسيرة هسيه الفنية، والذي سيستمر لمدة عامين. القفص يحتوي على أشياء بسيطة استخدمها خلال هذه السنة مثل صابون ومعجون أسنان، مع علامات عدد الأيام التي قضى فيها داخل القفص محفورة على جدرانه.يعتبر هسيه أن هذا العمل يُظهر كيف يمكن للفرد أن يعيش حرًا نفسيًا حتى في ظل قيود جسدية صارمة. ففي القفص، كان يتجول داخل المساحة الصغيرة وكأنه في شارع أو مكان مفتوح، مما يعكس صراعه بين الحرية والاحتجاز.طوال مسيرته، قدم هسيه عدة أعمال أداء فني تركز على فرض قيود صارمة على حياته اليومية، مثل عمله الذي قضى فيه عامًا كاملًا وهو يضغط على ساعة الحضور كل ساعة، أو تجربته في العيش بالخارج في شوارع نيويورك، وعام آخر قضاه مربوطًا بحبل مع فنانة أخرى.في عام 1986، قرر هسيه التوقف عن صنع الفن للعلن لمدة 13 عامًا، في تجربة فريدة من نوعها عن الانسحاب والغياب، والتي تمثل جزءًا مهمًا من فلسفته في العمل والحياة.واجه هسيه صعوبات في عرض أعماله، خصوصًا بسبب وضعه كمهاجر غير موثق في الولايات المتحدة وصعوبة تصنيف أعمال الأداء. لكنه استطاع أخيرًا أن يجد مكانًا دائمًا لأعماله في، حيث تم ترتيب المعرض بطريقة تعكس رحلته الفنية.يرى هسيه أن كل يوم من حياتنا هو فرصة مشتركة لنا جميعًا، وأن عمله يساعدنا على إدراك حجم وشكل الوقت الذي نملكه. ويختتم حديثه بتأكيده على استعداده للمضي في ما تبقى له من حياة بهدوء وتقبل.