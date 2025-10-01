نفى المطرب المصري حسام حبيب ما تردد أخيراً حول سفر طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى سويسرا بغرض الخضوع لرحلة علاجية طويلة، مؤكداً أن الأمر لا يتعدى كونها فترة نقاهة واستجمام بعد سلسلة من الأزمات التي واجهتها.

سفر شيرين نقاهة أم علاج؟

وأوضح حبيب في تصريحات لقناة «ET بالعربي» أن شيرين تتمتع بحالة صحية جيدة، لكنها فضّلت الابتعاد مؤقتاً عن الساحة الغنائية والجمهور لتجنّب الضغوط والجدل المحيط بها، مشيراً إلى أن سفرها لا علاقة له بالعلاج كما يُشاع.

وأضاف: «هي مش بتتعالج.. هي بتقضي فترة نقاهة مش علاج ولا حاجة، مجرد استراحة عشان ترجع تواصل حياتها الفنية والشخصية».

أغنية وطنية جديدة

حقيقة حفل شيرين وفضل شاكر

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أطلقت أغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان «غالية علينا» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، بعد إعادة توزيعها موسيقياً بروح مختلفة، وحصدت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور.وفي سياق آخر، نفت شيرين في بيان سابق صحة الأنباء التي تم تداولها حول إحيائها حفلاً غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة الفنان اللبناني فضل شاكر، مؤكدة أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.