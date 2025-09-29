«مغامرة جديدة».. أحمد أمين يبدأ تصوير «النص التاني» في نوفمبر

يستعد الفنان المصري أحمد أمين لخوض تجربة جديدة مع الموسم الثاني من مسلسله «النص»، الذي يعود هذه المرة تحت اسم «النص التاني»، حيث يبدأ التصوير في شهر نوفمبر القادم بمشاركة مجموعة من النجوم الكبار ووجوه جديدة تظهر لأول مرة.

أحداث الموسم الأول

قدّم الموسم الأول حكاية خفيفة تعتمد على «النشل» في إطار كوميدي مع إعادة إحياء تفاصيل مصر القديمة، وهو ما ساهم في نجاحه الكبير، لكن الجزء الجديد يذهب في اتجاه مختلف تمامًا، إذ ينقل الجمهور إلى عام 1942 خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

أحداث جديدة ومفاجآت

وتنطلق أحداث الموسم الثاني من المسلسل بعد سبع سنوات من نهاية الجزء الأول في أجواء يغلب عليها التشويق والجاسوسية المليئة بالمفاجآت.

أحمد أمين متورطا

ومن جانبه، كشف أحمد أمين في بيان صحفي عن تطور الموسم الثاني من مسلسل «النص»، قائلاً: «في هذا الموسم تغيرت ملامح الشخصية كثيرًا، فقد أصبح أبًا يفتقر إلى الجرأة والمهارة، لكنه يجد نفسه متورطًا في عملية تتجاوز قدراته بكثير».

ويُنتظر أن يقدم «النص التاني» مزيجًا من الدراما الإنسانية وأجواء الجاسوسية، مع جرعة من الكوميديا التي تميز بها الجزء الأول، ليمنح المشاهدين تجربة مختلفة وأكثر نضجًا.

تفاصيل المسلسل

ويشارك في الموسم الثاني من مسلسل «النص»، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، عبدالرحمن محمد، ميشيل ميلاد، صدقي صخر، وغيرهم من النجوم، على أن يحمل وجودهم الكثير من المفاجآت غير المتوقعة للجمهور، والمسلسل من تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.