أنهت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي الجدل الدائر حول إمكانية عودتها للفن بعد سنوات طويلة من الاعتزال، مؤكدة في رسالة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها متمسكة بقرارها ولن تفكر مطلقًا في العودة للتمثيل.

الظهور الإعلامي

وأوضحت البارودي أن ظهورها الإعلامي أخيرًا يقتصر على التحدث عن حياتها الأسرية وتوثيق مشوار زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، مشيرة إلى أن ما يروج له البعض بشأن نيتها استئناف مشوارها الفني لا أساس له من الصحة.

نفي شائعات عودتها للتمثيل

وقالت: «محبيني يعرفونني جيدًا، لكن البعض على مواقع التواصل يطلق شائعات ظالمة، فيزعمون أنني سأعود للفن أو يشككون في وفاة زوجي، أكرر للمرة الألف أنني نسيت التمثيل ولا أنوي العودة له أبدًا».

وأضافت أنها تعتبر التمثيل مجرد تقمص لشخصيات غريبة عن الممثل، بينما هي الآن لا تجيد سوى شخصيتها الحقيقية دون تكلّف أو نفاق.

الالتزام بالحجاب وحملات التشويه

وفي ما يتعلق بالحجاب، شددت على أن نشر صور قديمة لها بلا غطاء رأس لا يعني تخليها عن التزامها، مؤكدة أنها ما زالت ترتدي الحجاب بالمواصفات التي تناسب سنها وتتماشى مع الشرع، بعد استشارة علماء ثقات.

كما انتقدت ما وصفته بـ «حملات التشويه» التي تطالها من وقت لآخر، محذّرة من إطلاق الأحكام بغير علم، وداعية إلى تجنّب الظنون والغيبة.

واختتمت برسالة محبة لمتابعيها الأوفياء قائلة: «أهلاً بأحبابي الذين لا يسيئون الظن رحم الله زوجي الحبيب حسن يوسف وابني عبدالله، وأنا لاحقة بهما حين يأذن الله».