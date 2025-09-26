في خطوة مفاجئة، أعلن الفنان المصري الدكتور أشرف زكي انتهاء مهمته نقيبًا للمهن التمثيلية، مؤكّدًا أنه أدى رسالته بكل إخلاص خلال سنوات عمله في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

إعلان الاستقالة

وقال زكي في بيان رسمي: «حان الوقت لأترجل عن موقعي، ليكمل المسيرة زملاء آخرون، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعتبرها من أجمل أيام حياتي».

ووجّه الشكر لأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية على دعمهم وثقتهم، مشيرًا إلى أن هذه الثقة كانت مصدر قوته في أداء مهامه، مضيفًا: «أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأبقى دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، أسانده بكل ما أملك من محبة وإخلاص».

جلسة طارئة

لم تمر ساعات حتى أعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية، في جلسة طارئة، رفضه بالإجماع استقالة الدكتور أشرف زكي، ودعاه إلى مواصلة مهامه في قيادة النقابة.

وأكد المجلس في بيانه أن زكي قدّم دورًا وطنيًا ونقابيًا بارزًا طوال فترة توليه المنصب، وأن استمراره يعدّ ضرورة لضمان استقرار النقابة واستكمال مسيرة العمل النقابي.

التأكيد على الاستمرارية

واختتم البيان بالتأكيد على التمسك الكامل بقيادة أشرف زكي واعتبار بقائه في منصبه مصلحة عامة تصب في صالح جموع الفنانين وأعضاء النقابة.

وبالتوازي مع ذلك، سادت حالة من الحزن بين أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية وعدد كبير من الفنانين بعد قرار استقالة أشرف زكي قبل أن يتشاور معهم قبل اتخاذ القرار.