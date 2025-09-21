شمعة أخرى تنطفئ من شمعات الفن السعودي.. رحيل حمد المزيني

انطفأت شمعة أخرى من شمعات الفن السعودي الجميل، برحيل الفنان حمد المزيني، أحد رموز ونجوم الزمن الذهبي للكوميديا والدراما السعودية، وركيزة من ركائز المشهد الفني صباح اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

برحيله، يُضاف اسم جديد إلى سجل الفقد الذي ألمّ بالساحة الفنية في السنوات الأخيرة، بعد رحيل عدد من النجوم مثل محمد الطويان، فهد الحيان، خالد سامي، وعبدالله المزيني الشهير بدور (رقية) في طاش ما طاش، وغيرهم من رواد البهجة على الشاشة السعودية.

رحل المزيني عن عمر يُقارب الثمانين عامًا. وُلد المزيني عام 1945 في مدينة عنيزة، عمل مُعلِّمًا في مجال التعليم قبل أن ينطلق نحو التمثيل منتصف الثمانينيات الميلادية.

المزيني قدّم العديد من الأعمال التلفزيونية الخالدة، والتي ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور، مثل: طاش ما طاش، عائلة أبو رويشد، الدنيا دروب، غشمشم، الضيف الغريب وغيرها.

الفقد لا يقتصر على ممتلك فني فحسب، بل على حضور إنساني يترك أثرًا في قلب المشاهد؛ حمد المزيني كان صوته حاضرًا في الضحكات، حضوره بسيط لكنه عميق، ومشواره مهني وأخلاقي، فكان الجمع بين الأداء الفني والتراث الشعبي، مما جعله من الفنانين الذين استطاعوا أن يمسّوا وجدان المجتمع.