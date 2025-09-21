في قرار مفاجئ أثار تعاطفا واسعا بين متابعيها، أعلنت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، البالغة من العمر 72 عاما، إلغاء حفل زفافها البسيط الذي كان مقررا في 14 أكتوبر القادم، بعد تعرضها لموجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زواجها من رجل أعمال يصغرها بعشر سنوات تقريبا.

وفي منشور مؤثر على حسابها في «إنستغرام» و«فيسبوك»، نشرت الدغيدي صورة تجمعها بزوجها الجديد، أحمد، وأكدت أنها وزوجها قررا الاكتفاء باحتفال عائلي سري، بعيدا عن أعين «الحاسدين والحاقدين».

موجة من الانتقادات والسخرية

وكتبت الدغيدي في المنشور: «أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان. لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، وعقبال عندكم يا حبايب».

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تصدر اسمها «الترند» على «X» و«إنستغرام»، حيث انقسمت التعليقات بين الدعم والسخرية، ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار السريع. وأعادت الإعلامية بوسي شلبي - صديقتها المقربة - نشر الصورة مع تعليق داعم: «حبيبتي مبروك، وفرحتنا مع بعض وبيكي العمر كله»، في محاولة لمواجهة موجة التنمر.

المسيرة الفنية لإيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي، المولودة في 1953، مخرجة مصرية بارزة بدأت مسيرتها الفنية في الثمانينات، واشتهرت بإخراج برامج تلفزيونية ناجحة مثل «القاهرة 360» و«الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إضافة إلى أعمال درامية مثل مسلسل «الإمام» و«الإمبراطورة كي»، وتُعد الدغيدي من الشخصيات الجريئة في الإعلام المصري.

كانت الدغيدي متزوجة سابقا من طبيب الأسنان نبيل معوض لمدة 30 عاما، وانفصلا في 2010، وأثمر زواجهما ابنة وحيدة تدعى حبيبة، أما زوجها الجديد أحمد، فهو رجل أعمال يعيش في موسكو بروسيا، وتعرفت عليه من خلال أصدقاء مشتركين، وتطورت صداقتهما إلى علاقة حب قوية على مدار السنوات الماضية.