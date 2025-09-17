فيلم «صوت هند رجب» يتألق في مهرجان الجونة ضمن «نافذة على فلسطين»

أعلن مهرجان الجونة السينمائي اختيار فيلم «صوت هند رجب» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ضمن فقرة «نافذة على فلسطين» في فعاليات الدورة الثامنة، المزمع إقامتها بين 16 و24 أكتوبر 2025.

قصة هند رجب

يستعرض الفيلم قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي كانت تبلغ ست سنوات، وفُقدت حياتها في يناير 2024 أثناء محاولتها الهروب من غزة مع عائلتها. ويعتمد العمل على تسجيلات صوتية حقيقية لمكالمتها مع متطوعي الهلال الأحمر، الذين سارعوا لمحاولة إنقاذها عبر إيصال سيارة إسعاف، ويُعاد تقديم هذه الأحداث من خلال مشاهد تمثيلية ينفذها ممثلون فلسطينيون.

شارك في بطولة الفيلم نخبة من الممثلين، بينهم سجا كيلاني، كلارا خوري، معتز ملحيس، وعامر حليحل.

جائزة الأسد الفضي

وحصد العمل سابقاً جائزة الأسد الفضي ضمن مسابقة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ويحظى بدعم مجموعة من نجوم هوليوود كمنتجين تنفيذيين، بينهم براد بيت، يواكين فينيكس، وروني مارا، إلى جانب المخرجين ألفونسو كوارون وجوناثان غليزر.

ويستعد الفيلم للمشاركة في العديد من المهرجانات العالمية، من بينها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Special Presentations، وأيضاً مهرجان الدوحة السينمائي، وقد أحدث الفيلم ضجة كبيرة خلال عرضه العالمي الأول، إذ استقبل بتصفيق حار استمر نحو 25 دقيقة.