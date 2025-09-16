أعلن مهرجان الجونة السينمائي اختيار الفنانة المصرية منة شلبي لتكريمها بجائزة «الإنجاز الإبداعي» في دورته الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، حيث تُمنح هذه الجائزة سنوياً للمبدعين الذين تركوا بصمة لا تُمحى في السينما خلال مسيرتهم الفنية.

مسيرة فنية حافلة بالنجاحات

انطلقت مسيرة منة شلبي الفنية عام 2000 عبر مسلسل «سلمى يا سلامة» بعد اكتشافها على يد الفنانة الراحلة سميحة أيوب، لتتألق سريعاً بموهبتها الفطرية، وفي عام 2001، برزت أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز في فيلم «الساحر»، ثم أبدعت في مسلسل «حديث الصباح والمساء» المقتبس عن رواية نجيب محفوظ.

تعاونت منة مع كبار المخرجين في أعمال شكلت محطات رئيسية في مسيرتها، أبرزها «بحب السيما» عام 2004 مع أسامة فوزي، «هي فوضى» عام 2007 مع يوسف شاهين عُرض في مهرجان فينيسيا، «بنات وسط البلد» عام 2005 مع محمد خان، «بعد الموقعة» عام 2012 مع يسري نصر الله وغيرها من الأفلام.

إطلالة قوية على الشاشة وجوائز مرموقة

قدمت منة شلبي أكثر من 40 فيلماً سينمائياً ونحو 20 مسلسلاً درامياً، تنوعت أدوارها بين الكوميديا، التراجيديا، الرومانسية، والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيراً.

حصدت منة شلبي عدة جوائز مرموقة، منها أفضل ممثلة عن «بنات وسط البلد» من جمعية الفيلم عام 2005، أفضل دور نسائي أول عن «العشق والهوى» من المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2006، أفضل ممثلة عن «نوارة» من مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2015، جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2019.

حضور دولي ومكانة راسخة

شاركت منة شلبي في لجان تحكيم دولية، منها المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج السينمائي عام 2014، ولجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي في دورتيه الخامسة عام 2021 والسابعة 2024، ما يعكس مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما العربية المعاصرة على المستوى العربي والدولي.