جددت الفنانة المصرية وفاء عامر تمسكها بحقها القانوني ضد كل من أساء إليها أو روج شائعات باطلة بحقها، مؤكدة أن ما نُسب إليها في قضية «تجارة الأعضاء» لا أساس له من الصحة.

لن أغفر لمن أساء إليَّ

وقالت عامر في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «الله أنصفني رغم ما تعرضت له من ظلم، ولا أستطيع أن أسامح من أساء إليَّ»، مضيفة: «الحمد لله إن ربنا كشف ناس كتير خدعوني، وأي شخص تطاول عليَّ مش هسيبه، وهاخد حقي بالقانون».

ووجّهت الشكر لكل من ساندها من داخل الوسط الفني وخارجه، مؤكدة أن دعمهم كان سنداً معنوياً كبيراً لها في مواجهة ما وصفته بـ«الحملة الممنهجة لتشويه سمعتها».

حكم قضائي ضد «بنت مبارك»

وكانت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية قد أصدرت حكماً بحبس «البلوغر» المصرية مروة يسري، المعروفة إعلامياً باسم «بنت مبارك»، سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها وفاء عامر ضدها بتهم السب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نفي شائعة الهروب

كما نفت الفنانة المصرية في وقت سابق عبر «عكاظ» ما تردد بشأن سفرها خارج البلاد هرباً من التحقيقات، مؤكدة أنها موجودة في مصر وتتابع مجريات القضية بشفافية، قائلة: «لا يوجد ما يدعوني للهروب، وكل ما أريده أن يظهر الحق كاملاً».