غيب الموت الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وأعلنت ابنتها أميرة سيد مكاوي عبر حسابها على «فيسبوك» رحيل والدتها اليوم (السبت)، مؤكدة أن صلاة الجنازة ستُقام غداً (الأحد) عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وقالت أميرة في نعيها: «الحمد لله الذي لا يُحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة زينات خليل علي».

وفي السياق ذاته، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل الراحلة، مؤكدة أنها كانت «السند الحقيقي ورفيقة درب الموسيقار الراحل سيد مكاوي»، مشيرة إلى دورها الكبير في الحفاظ على إرثه الفني ودعم مسيرته بكل إخلاص ووفاء.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس إدارتها بخالص العزاء إلى أسرة الموسيقار الكبير، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.