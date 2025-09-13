أصدرت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم (السبت)، حكماً بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه على «البلوغر» المصرية مروة يسري، الشهيرة إعلامياً بـ«بنت مبارك»، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم بعد سلسلة جلسات محاكمة استمرت عدة أسابيع، وقررت المحكمة أيضاً إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة للنظر في التعويضات المحتملة. الحكم يمثل خطوة جديدة في حملة أوسع ضد مروة يسري، التي تواجه عدة قضايا أخرى بسبب محتواها المثير للجدل على منصات التواصل.

صعود مثير للجدل

تبلغ مروة يسري من العمر نحو 30 عاماً، وهي «تيكتوكر» و«بلوغر» مصرية ذاع صيتها في الأشهر الأخيرة عبر حساباتها، خصوصاً على «تيك توك»، حيث عُرفت باسم «بنت مبارك» بعد ادعائها أنها ابنة الرئيس السابق حسني مبارك، الذي حكم مصر من 1981 حتى 2011. هذا الادعاء نفت السلطات صحته بشكل قاطع، واعتبرته مجرد محاولة لجذب المتابعين.

بدأت مروة نشاطها الرقمي في 2022، مقدمة مزيجاً من الترفيه والاتهامات الاجتماعية والكشف عن «فضائح» مزعومة، ما جعلها محط جدل واسع. غير أن تصريحاتها الجريئة دفعت إلى اتهامها بنشر شائعات وتشهير، خصوصاً بعد حديثها عن قضايا حساسة مثل تجارة الأعضاء البشرية، الأمر الذي أثار غضب عدد من المشاهير ودفعهم إلى تقديم بلاغات ضدها.

تفاصيل الاتهام

القضية المقيدة برقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه تعود إلى يوليو الماضي، حين نشرت مروة يسري بثاً مباشراً على «تيك توك» اتهمت فيه وفاء عامر بالضلوع في «تجارة الأعضاء البشرية»، وتزوير مستندات، والتسبب في وفاة أشخاص بصفتها وسيطاً في هذه الجرائم.

واعتبرت وفاء عامر هذه المزاعم سبّاً وقذفاً يمس سمعتها الفنية والشخصية، فتقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة، التي أحالت يسري إلى المحكمة الاقتصادية بتهم السب والقذف، تعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

ووفق قرار الإحالة، أسندت يسري إلى عامر «وقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانوناً»، في مخالفة صريحة لقانون العقوبات المصري. وقد نظرت المحكمة القضية، ورفضت طلب دفاع وفاء عامر بحظر النشر الإعلامي، لكونها قضية تمس الرأي العام.

حملة ضد المحتوى المسيء

يأتي الحكم في سياق حملة مكثفة تشهدها مصر ضد المحتوى الرقمي المسيء، إذ أدين عشرات المؤثرين خلال العام الماضي استناداً إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بحق المتورطين في جرائم التشهير عبر الإنترنت.

تعليق وفاء عامر

وفي أول تعليق لها بعد صدور الحكم، عبرت الفنانة وفاء عامر عن ارتياحها العميق، موجهة الشكر إلى القضاء المصري الذي وصفته بـ«الشامخ والعظيم».

وسبق لوفاء عامر أن طالبت باستخراج جثمان اللاعب إبراهيم شيكا وإجراء «المسح الذري» له، مؤكدة أن نتائجه ستثبت عدم انتزاع أي من أعضائه، وهو ما اعتبرته «أقوى رد» منها على الاتهامات التي طالتها بشأن التورط في قضايا تجارة الأعضاء البشرية.