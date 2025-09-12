وثق الفنان المصري محمد رمضان، خلال مقطع فيديو استقباله من قبل عمدة نيويورك إيرك آدمز، مؤكداً أن الأمريكيين استقبلوه بحرارة وأبدوا تقديراً كبيراً لمصر والوطن العربي.

وقال محمد رمضان، خلال مقطع فيديو، إنه تشرف بدعوة عمدة نيويورك إيرك آدمز في مقر إقامته وسط حضور نخبة من الشخصيات العامة، مشيراً إلى أنه لمس مدى تقديرهم ومحبتهم لمصر والوطن العربي والقارة الأفريقية.

مفاجأة محمد رمضان

كشف محمد رمضان، سابقاً، عن مفاجأة لجمهوره، معلناً عن إحيائه حفلاً جماهيرياً على مسرح ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر إقامته في 17 يناير القادم.

ووصف رمضان الحفل بأنه حدث عالمي يمثل خطوة تاريخية، حيث سيصبح أول فنان مصري يقف على هذا المسرح الشهير عالمياً.

وعبر حسابه على منصة «إنستغرام»، أعرب رمضان، عن سعادته بذلك الحدث، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً إلا بفضل الله ثم بدعم المتابعين.