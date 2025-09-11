منى واصف تتلقى تكريماً مثيراً للجدل في دمشق

تصدرت الفنانة السورية منى واصف عناوين الأخبار بعد تكريمها بلقب «سفيرة السلام في العالم» خلال فعالية أقيمت تحت اسم «سوريا الأمل» في جامعة دمشق. وظهرت واصف متأثرة خلال الحفل، معبرة عن فخرها بمسيرتها الفنية الطويلة التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، وأكدت أن حبها للفن كان دافعها للاستمرار رغم كل التحديات.

مشهد يجمع الفن والسياسة

شهد الحفل لحظة مؤثرة حين تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات لمصافحة واصف وتقبيل يديها، في مشهد يعكس الاحترام الكبير الذي تحظى به الفنانة في الوسط الفني والشعبي. كما تحدثت واصف عن جذورها المتنوعة بين المسيحية والسنية والكردية والدروز، مؤكدة أن هذا التنوع منحها منظوراً أوسع للحياة.

جدل حول التكريم

على الرغم من الأجواء الاحتفالية، أثار الحدث جدلاً واسعاً حول مصداقية الجهة المانحة للقب «سفيرة السلام»، فالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان التي منحت التكريم ليست معترفة بها رسمياً لدى الأمم المتحدة أو ضمن سجل المنظمات غير الحكومية المعتمدة. وأشار بعض المتابعين إلى منح ألقاب مشابهة لشخصيات أخرى في الحفل، ما دفع البعض لوصف التكريم بأنه قد يكون جزءاً من نشاط احتيالي.

رد الفنانة على الجدل

بدورها قالت الفنانة السورية منى واصف إن «الموضوع ليس كما بُرِز في الإعلام، كان هناك لغط في التسمية، لكن الحدث كان في الأصل أوبريتاً ضد الحرب، ثم قرروا تكريمي. لا أعرف التفاصيل حول التسميات، لكني لا أعتبر ما حدث خطأً كبيراً، بل يمكن تصحيحه من دون أي جدل كبير».

وبهذا التصريح، تسعى واصف إلى توضيح الملابسات المحيطة بالتكريم وتهدئة الجدل الذي أثير حوله، مؤكدة أن الهدف كان تكريمها لمساهمتها الفنية في نشر قيم السلام.

إرث فني مستمر

تظل منى واصف واحدة من أبرز أيقونات الفن السوري والعربي، وشاركت في أكثر من 200 عمل درامي ومسرحي، من بينها مسلسلات شهيرة مثل «باب الحارة» و**«الولادة من الخاصرة»**. وتستعد حالياً للمشاركة في مسلسل «مولانا» إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب، مما يعكس استمرار حضورها وتأثيرها الفني رغم الجدل المحيط بتكريمها الأخير.