أنجلينا جولي تحذر من كارثة إنسانية في غزة

في منشور قوي على حسابها الرسمي في إنستغرام، وجهت الممثلة العالمية والناشطة الإنسانية أنجلينا جولي، انتقادات حادة للمجتمع الدولي بشأن الحرب المستمرة في قطاع غزة. وحذرت من أن الحصار المفروض على القطاع قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 132 ألف طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد، معتبرةً أن تجاهل التحذيرات الحقوقية الدولية يشكل تهديداً لأرواح المدنيين الأبرياء.

أسلوب التجويع والتهجير القسري

ووصفت جولي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة بأنه يستهدف التجويع بقصد التهجير القسري للسكان الفلسطينيين. وأكدت في بيانها: «إنه لأمر محزن أن نرى هذا الكم الهائل من الأرواح البريئة والمبادئ الإنسانية يتم الاستهزاء بها بهذه الطريقة».

انتقائية في حقوق الإنسان

وانتقدت جولي ما وصفته بالانتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، موضحةً أن الأزمة الحالية لم تحدث فجأة، بل هي نتيجة عقود من التمييز في حماية الأرواح والمبادئ. وأضافت: «ما يحدث هو نتيجة لاعتبار بعض الأرواح ذات قيمة، وأخرى يمكن التخلص منها، وهو امتداد للطريقة المخزية التي تنتقي بها دول مجلس الأمن من تنتقد ومن تدعم».

مأساة متعمدة وانتهاكات مستمرة

وحذرت الممثلة الشهيرة من أن المآسي التي يشهدها القطاع ليست مصادفة، بل ناتجة عن قرارات متعمدة لتجاهل التحذيرات الإنسانية. وأضافت: «العالم يتغير بفعل هذه التجاوزات، ويتم ترسيخ سوابق خطيرة تهدد المدنيين، سواء عبر المجاعات أو استهداف المستشفيات والمدارس».

أزمة عالمية متفاقمة

وأشارت جولي إلى أن عدد الأشخاص المهجرين قسراً بسبب النزاعات قد تضاعف خلال العقد الماضي، مؤكدة أن المعاناة لا تقتصر على الفلسطينيين فقط، بل تشمل شعوب السودان وسورية وأفغانستان وأوكرانيا، كدليل صارخ على فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين.

رسالة تحذيرية للمجتمع الدولي

واختتمت جولي منشورها برسالة قوية: «الذين يمتلكون السلطة لحماية القانون الإنساني الدولي، لكنهم لا يفعلون شيئاً، يتحملون جزءاً من المسؤولية. ما نتسامح معه اليوم يعكس من نكون، ويعيد تعريف القيم التي نقف عندها».

وتأتي تصريحات جولي في ظل وضع إنساني متدهور في غزة بسبب الحصار والإغلاق شبه الكامل، مع نقص في الغذاء والمستلزمات الطبية، وسط مطالبات دولية بفتح ممرات إنسانية عاجلة لتجنب انهيار الأوضاع بشكل كامل.