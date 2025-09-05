القصبي يُعيد «فبراير الأسود» إلى الشاشات!

أعاد النجم القدير ناصر القصبي، حادثة «فبراير الأسود» إلى الأذهان حين تحول الطمع إلى خوف صباح الـ25 من فبراير 2006، عندما كان مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) يلامس ذروته التاريخية عند أكثر من 20 ألف نقطة، قبل أن ينهار سريعاً في الأيام التالية، ليخسر في نهاية العام أكثر من نصف قيمته، وليتحوّل ذلك اليوم إلى علامة فارقة في الذاكرة الجمعية للسعوديين.

وأعلنت منصة «شاهد» التابعة لقنوات MBC عملها الجديد «فبراير الأسود»، الذي يأتي من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح، وبطولة ناصر القصبي، الذي يعود للشاشة بعد غياب، وهو عمل اجتماعي من 10 حلقات، يعتمد على الكوميديا السوداء لتصوير المفارقات التي عاشها السعوديون وقت الانهيار، حيث تبدّلت الأحلام إلى كوابيس، وسُمّي لاحقاً بـ«فبراير الأسود»، حيث لم يكن الأمر مجرد هبوط مالي عابر، بل صدمة اجتماعية هزّت آلاف الأسر، وأعادت تشكيل وعي جيلٍ كامل بالاقتصاد والمخاطرة.