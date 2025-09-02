منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض

منعت الفنانة الأمريكية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى البيت الأبيض أخيرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن بطلة فيلم «هيفين.. كان وايت» حاولت دخول البيت الأبيض هذا الأسبوع، لكن جهاز الخدمة السرية الأمريكي رفض السماح لها بالدخول بسبب وجود تضارب في عمرها المدوَّن على جواز سفرها، وفقا لمقطع فيديو نشرته وصديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كانون سافرت أخيرا إلى واشنطن برفقة الممثلتين كيم دوغلاس وترايسي بريغمان، إضافة إلى مقدمة البرامج والطاهية كريستين أفانتي-فيشر. وتعمل المجموعة معا على تقديم بودكاست جديد بعنوان «God’s Table».

وأثناء جولتهن السياحية في العاصمة، واجهن موقفا غير متوقع، إذ ظهرت دوغلاس في الفيديو وهي تروي الواقعة قائلة: «كنا نستعد لجولة رائعة، لكن ضباط الخدمة السرية وعملاء الأمن الفيدرالي منعونا من الدخول، لأن شخصا ما كذب بشأن عمره».

وتعد ديان كانون من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه منذ عقود. بدأت مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي بالمشاركة في عدة مسلسلات تلفزيونية، ثم ظهرت لأول مرة على مسرح برودواي عام 1962.

وفي عام 1976، رُشحت لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم قصير حي عن فيلم «Number One» الذي أنتجته، لتصبح بذلك أول امرأة تُرشح للأوسكار عن عمل أمام وخلف الكاميرا.

وعُرفت كانون أيضا بحياتها العاطفية الثرية، إذ تزوجت عام 1965 من أسطورة هوليوود كاري غرانت، وأنجبت منه ابنة واحدة تُدعى جينيفر، قبل أن ينفصلا عام 1968.

ثم تزوجت ثانية عام 1985 من رجل الأعمال العقاري ستانلي فيمبيرغ، لكنهما انفصلا عام 1991. كما وصفت سابقاً علاقتها بالمقدم الشهير جوني كارسون بأنها كانت «قصة حب».