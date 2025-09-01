«بصورة من التحضيرات».. أحمد زاهر يتعاقد على بطولة مسلسل جديد

تعاقد الفنان المصري أحمد زاهر، على مسلسل جديد لم يتم الاستقرار على عنوان نهائي له حتى الآن، على أن يبدأ التصوير قريباً ثم المقرر عرضه خلال الفترة القادمة ضمن موسم مسلسلات أوف سيزون عبر قنوات التلفزيونية.

وشارك أحمد زاهر، صورة من التحضيرات والتي جمعته مع الإعلامي أحمد فايق والمخرج حاتم متولي، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وأرفق المنشور بتعليق يشوق الجمهور بتقديم عمل مميز.

ونشر الإعلامي أحمد فايق، صورة تجمعه بالفنان أحمد زاهر، عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب: أحمد زاهر ومشروع مسلسل جديد يتم التحضير له للعرض على قنوات المتحدة إخراج حاتم متولي.

وكان آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية مسلسل «سيد الناس»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، ودارت أحداثه حول صراعات عائلية معقدة تحدث بعد وفاة زعيم عائلة «أبو العباس» والتي لعبها الفنان خالد الصاوي ويجد ابنه «الجارحي» والتي جسدها عمرو سعد نفسه فجأة أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة، ومن ثم يدخل في عداوة مع أشقائه.

وجمع مسلسل «سيد الناس» في بطولته كلا من عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

بينما شارك أيضاً أحمد زاهر في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل «إش إش»، من بطولة مي عمر، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وحصد ردود فعل واسعة من الجمهور.