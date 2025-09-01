«الغائب الحاضر».. سليمان عيد يظهر في البرومو التشويقي لفيلم «فيها إيه يعني»

شهد البرومو التشويقي لفيلم «فيها إيه يعني»، بطولة الفنان المصري ماجد الكدواني والفنانة المصرية غادة عادل، ظهور الغائب الحاضر الفنان الراحل سليمان عيد، والذي يعد هذا العمل آخر أعمال الراحل قبل وفاته.

وأسدل الستار عن البرومو التشويقي لفيلم «فيها إيه يعني»، حيث ظهر سليمان عيد في مشهد جمعه مع الفنان ماجد الكدواني وهما يتحدثان ويمزحان مع بعضهما البعض ضمن أحداث العمل.

وسيطر على البرومو العديد من مشاهد الكوميديا والرومانسية بين ماجد الكدواني وغادة عادل، حيث يناقش العمل في إطار فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب.

ويجسد ماجد الكدواني رجل يعمل محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل وهي الفنانة غادل عادل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

ويجمع فيلم «فيها إيه يعني» كلا من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجنايني وتامر مرسي، والعمل من تأليف مصطفى عباس، ومحمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

وكان قرر ماجد الكدواني التعاقد على عمل درامي جديد يحمل عنوان «سنة أولى طلاق»، ليكون هذا العمل بمثابة الانطلاقة الأولى له كبطل مطلق في الدراما التلفزيونية للمنافسة به في موسم دراما رمضان القادم لعام 2026.

ويُعد مسلسل سنة أولى طلاق من تأليف الكاتبة شيرين دياب، ومن إنتاج أحمد الجنايني، في تعاون ثاني جديد بينهما، على أن يُعرض المسلسل حصرياً عبر شاشات التلفزيونية المختلفة خلال الموسم الرمضانى المقبل.