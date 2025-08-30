مديحة حمدي تنفي اعتزالها وتكشف عودتها عبر صالون ثقافي

حسمت الفنانة المصرية القديرة مديحة حمدي الجدل المثار حول اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لم تفكر يوما في الابتعاد نهائيا عن الساحة الفنية والثقافية، مشيرة إلى أن غيابها أخيرا كان فقط لقضاء وقت مع أبنائها وأحفادها في أجواء عائلية.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أنها اعتادت استغلال الإجازة الصيفية للبقاء مع أسرتها في الساحل الشمالي، حيث تجد الراحة والخصوصية بعيدا عن أجواء العمل في القاهرة.

وكشفت مديحة حمدي عن استعدادها للعودة قريبا من خلال صالونها الثقافي الشهري، معلنة تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، تجمع فيها رموز الفن والفكر والثقافة.

ويُعد صالون الفنانة واحدا من أبرز الفعاليات الثقافية التي ساهمت لسنوات في مناقشة قضايا المجتمع والفن، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ما رسّخ مكانتها كأيقونة فنية وثقافية منذ بداياتها في الستينات وحتى اليوم.