شريف منير يوجه رسالة دعم مؤثرة لأنغام بعد تعافيها

وجه الفنان المصري شريف منير رسالة دعم خاصة للمطربة أنغام عقب عودتها من رحلتها العلاجية بألمانيا، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين استمرت لأسابيع، مؤكداً أنه من أكثر محبيها ويتمنى لها دوام الصحة والسعادة.

وقال منير في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»: «الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله يكون آخر التعب.. الناس كلها بتحبك وأنا أولهم.. دايمًا رسالتك في الفن مؤثرة، وعاوزك تكوني قوية وهتبقي أحسن من الأول.. نستمتع بيكي طول العمر، وربنا يخليكي لولادك وفنك».

من جانبها، شكرت أنغام جمهورها وأسرتها وأصدقاءها على دعمهم الكبير خلال أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة في رسالة صوتية مؤثرة أن مساندة محبيها منحتها الأمل مجدداً، مشددة على أن أكبر أمنياتها أن يحفظها الله من أجل أولادها عمر وعبد الرحمن.