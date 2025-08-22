تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن العديد من المحاور خلال مؤتمر صحفي على هامش حفله في لبنان، كاشفاً كواليس تعاونه مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي لارا ترمب، ورأيه أيضاً في اعتزال الزعيم عادل إمام.

وأكد «رمضان»، أنه سيجمعه مشروع غنائي مع لارا ترمب وسيخرج إلى النور ويطرح خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أنه لا يسعي لمناصب سياسية ولا يفهم فيها وكل حلمه في الحياة إسعاد الجمهور.

بينما رد رمضان على سؤال أحد الصحفيين له بتوجيه رسالةعن رأيه في اعتزال الزعيم عادل إمام ليجيب: «الزعيم ربنا يحفظه لجمهوره وعيلته هو رمز كبير وبنتعلم من مدرسته العظيمة، وقرار الاعتزال أنا معرفش عنه حاجة وقرار خاص بيه».

وعلق الفنان المصرية على الحملات التي تخرج عليه بين الحين والآخر في أزمات مختلفة، مضيفاً: «أي شيء جديد الناس بتاخد وقت عشان تستوعبه، وأنا مقرر إني أصنع شيء خاص بيا لأني قررت آخد اتجاه مختلف والنجم اللي بيبقى نجم في بلده بيحاول يظهر في المنطقة العربية كلها، وبيبدأ يفكر إيه الخطوة اللي بعدها».

يذكر أن محمد رمضان شارك، جمهوره ومتابعيه عدداً من الصور لكواليس زيارته لزوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر حسابه بمنصة «فيسبوك»، وعلق على الزيارة قائلاً: «سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترمب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيم قادم إن شاء الله».