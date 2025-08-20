كشف المنتج المصري طارق الجنايني، تفاصيل مسلسل «بألف ليلة»، والذي تعاقد فيه مع المؤلف المصري مهاب طارق، والمخرج المصري شادي عبد السلام، ومن المقرر تصويره خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مرحلة التحضيرات.

وقال المنتج المصري طارق الجنايني، في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن مسلسل «بألف ليلة»، سيكون دراما مفاجئة للجمهور ومختلفة عما قدمه من قبل، لافتًا إلى أن العمل ما زال في مرحلة الكتابة والتحضيرات الأولية للوقوف على الخطوط العريضة للعمل.

وأشار «الجنايني» إلى أنه لم يتم التعاقد مع أبطال العمل للمسلسل حتى الآن للانتهاء من كتابة العمل بشكل نهائي، واعداً الجمهور بأن سيكون عمل درامي مختلف يناقش مواضيع مهمة ستجذب الجمهور.

وفي سياق آخر، ينتظر طارق الجنايني عرض أحدث إنتاجاته مسلسل «ابن النادي»، قريباً ويقوم ببطولته الفنان المصري أحمد فهمي، الذي يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

ويضم المسلسل برفقة أحمد فهمي كلا من حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، ورشدي الشامي وغيرهم، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.