في خطوة مفاجئة، أعلنت المطربة السورية سارة فرح اعتزالها الفن بشكل نهائي، مبررة ذلك بأنها تعرضت للعديد من الإحباط وفقدان الشغف خلال الفترة الأخيرة أثرت على حالتها النفسية، وجعلتها تُقبل على تلك الخطوة.



وشاركت سارة فرح، جمهورها، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، وقالت إنها لم تحقق حلمها كأي امرأة في فكرة تكوين حياة زوجية والشعور بالحب والدفء، بجانب كشفها أن مرض والدتها كان نقطة التحول الكبرى في حياتها.





وتابعت المطربة السورية: «الحياة ادتني على راسي وأنا بالنهاية أنثى كل أحلامي أحب وأتحب وأعيش حياة طبيعية ويكون حد مسؤول عني، طبعًا دي حاجة مش متوفرة ليا وفي آخر 5 سنين اتسرق مني عمري وطموحي وأحلامي، وانطفت شرارة اللي جوايا».

وأوضحت أن إصابة والدتها بوعكة صحية قبل نحو ثلاثة أشهر كانت بمثابة الانهيار الكامل لعالمها، مضيفة: «آخر شيء مرض أمي من شهرين أو ثلاثة أشهر، وانهار عالمي ومش قادرة أتحمل اللي بيحصل، أمي هي نور حياتي».





واختتمت سارة فرح حديثها بأنه أصبح ليس لديها الشغف في الاستمرارية بمجال الفن، قائلة: «معنديش شغف أني أكمل بالفن ولا عندي قدرة وإيد لوحدها ما بتصقفش، أنا بشكر ربنا على كل شيء حتى لو صعب وتقيل، وأكيد رايح للأفضل».

من هي المطربة السورية سارة فرح؟

سارة فرح، هي مغنية سورية، بدأت مسيرتها الفنية منذ قبولها في برنامج ستار أكاديمي عام 2011، ولكن لم يحالفها الحظ لنيل اللقب، وأشاد بصوتها الكثير من المتخصصين مثل فؤاد فاضل وأسامة الرحباني، معربين عن إعجابهم بصوتها الجبلي.

درست سارة في مدارس الشام، وأنهت دراسة البكالوريا فيها، ثم دخلت كلية الحقوق في دمشق، وفي هذه الأثناء قدمت اختباراتها لدخول المعهد العالي للموسيقى في سورية، لكن لم يتم قبولها لاعتبارات شخصية في وقتها، بعد ذلك انسحبت من الكلية لتقدم على اختبارات برنامج ستار أكاديمي.