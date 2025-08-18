أعلن الإعلامي المصري محمود سعد عن تدهور الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد أن كانت قد بدأت في التحسن خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنها تعاني حاليا من آلام قوية منعتها من تناول الطعام بشكل منتظم، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ودفعه لمناشدتهم الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأكد سعد أن نتائج التحاليل الأخيرة لأنغام جاءت متباينة، فبعضها مبشر بينما أظهر البعض الآخر أرقاما غير مستقرة، ما يجعل خيار التدخل الطبي الجراحي مطروحا خلال الفترة القادمة، مع استمرار متابعة حالتها الصحية الدقيقة داخل المستشفى.

وكانت أنغام قد خضعت أخيرا لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، ولا تزال تحت الملاحظة الطبية حتى الآن، في وقت يترقب محبوها أخبارا مطمئنة عن تحسن حالتها وعودتها مجددا إلى نشاطها الفني.