يستضيف موسم جدة «جدة غير» ليلة الأوركسترا الحضرمية بحضور الفنان فؤاد عبدالواحد وذلك على مسرح عبادي الجوهر آرينا في 29 أغسطس الجاري.

وشارك حساب بنش مارك الجهة المنظمة للحفل على الإنستغرام بوستر الحفل، وعلق عليها «عندما يلتقي التراث بالموسيقى، ليلة تأخذك للفن الحضرمي العريق مع الأوركسترا الحضرمية، وضيف شرف الليلة الفنان فؤاد عبدالواحد، في جدة عبادي الجوهر أرينا».

وشهد موسم جدة عدداً من الحفلات المميزة، شارك فيها عمرو دياب، فرقة كايروكي، الفنان جواد العلي، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، ديانا حداد، إليسا، وائل جسار الحفل معاً. وسيُحيي الفنان كاظم الساهر بتاريخ 21 أغسطس ليلة استثنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا.