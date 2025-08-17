عاد المطرب اللبناني راغب علامة ليثير الجدل مجدداً، بسبب حفله أمس في لبنان، بعدما انتشر مقطع فيديو وهو يرقص ويحتضن إحدى المعجبات على المسرح، الأمر الذي أثار موجة جديدة من الجدل.

وظهر راغب علامة في المقطع الفيديو، التي تداول على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وهو يرقص ويحتضن معجبة على المسرح أثناء غنائه بطريقة غير لائقة، وذلك بعد أيام قليلة على أزمته الكبيرة في مصر بسبب واقعة مشابهة.

والقصة بدأت عندما صعدت إحدى الفتيات إلى المسرح لتلتقط معه صورًا تذكارية، إلا أن الموقف تطور ليظهر راغب وهو يحتضنها ويرقص معها أمام الجمهور، حيث انقسمت الآراء حول الموقف ما بين أنه عفوي، وآخرين اعتبروه تكرارًا لسلوك غير أخلاقي على المسرح.

الواقعة أعادت إلى الأذهان الأزمة الأخيرة التي تعرض لها راغب علامة في مصر، حيث صعدت معجبة إلى المسرح واحتضنته وقبّلته أمام الحاضرين، وهو ما اعتبرته نقابة المهن الموسيقية المصرية تجاوزًا للأعراف الفنية.

يذكر أن راغب علامة أنهى أخيراً، الجدل المثار حول أزمة حفله الأخير بالساحل الشمالي، بعد حضوره إلى نقابة المهن الموسيقية بمصر لتوضيح الواقعة أمام النقيب مصطفى كامل والصحافة والإعلام بعد قرار النقابة بتحويله للتحقيق ومنعه من الغناء في مصر.