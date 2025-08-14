أعلن مهرجان الجونة السينمائي موعد تاريخ بدء قبول طلبات الاعتماد الخاصة لدورته الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وتُقبل طلبات الاعتماد بداية من غد (الجمعة) الخاصة بصناع الأفلام والعاملين بصناعة السينما، والصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستعرض في المهرجان، والطلاب.

كما يتيح المهرجان حضور عروض الأفلام والمشاركة في جلسات نقاشية، وورش عمل متخصصة، ومحاضرات مع خبراء السينما، وفعاليات التشبيك مع شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والعالمية، وذلك من خلال «سوق سيني جونة».

وأوضحت نائبة المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي سارة بيسادة أن «مهرجان الجونة السينمائي يعمل على توفير بيئة احترافية ويضع ضمن أولوياته دعم الشباب، وإتاحة المساحات التي تمكنهم من التعلم والتفاعل والمشاركة في صياغة مستقبل السينما، لذلك فالاعتماد هو بوابة الانضمام إلى هذا الحدث المميز، ونتطلع إلى استقبال طلباتكم قريباً».

وشهدت الدورات السابقة للمهرجان حضور مئات من صناع الأفلام والموزعين ومديري المبيعات السينمائية، إلى جانب مئات الصحفيين من مصر والمنطقة والعالم. كما حظي المهرجان بتغطية إعلامية واسعة النطاق، شملت آلاف المقالات والتقارير الصحفية، إلى جانب مواد مرئية ومسموعة على كبرى القنوات والمنصات العالمية.