أعلن الكاتب والسيناريست وائل حمدي بدء تصوير مسلسله الجديد «ورد على فل وياسمين»، المقرر عرضه قريباً خارج السباق الرمضاني، في عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية. المسلسل يلتقي فيه النجمان صبا مبارك وأحمد عبدالوهاب في قصة حب تنشأ بين شخصين من بيئتين مختلفتين، في وقت يواجهان فيه تحديات شخصية ومجتمعية.

تجسد صبا مبارك شخصية «إلهام»، وهي سيدة فقيرة تعيش حياة مضطربة، ترعى ابنها ووالدتها، وتعمل كوافيرة في محاولة لإعالة أسرتها. في المقابل، يقدم أحمد عبدالوهاب دور «طارق»، طبيب تحاليل يعيش حياة منضبطة تحكمها العائلة والعمل والدراسة. ومن خلال الأحداث، تتقاطع عوالمهما المتناقضة لتكشف الصراعات والمشاعر التي تغير مجرى حياتهما.

المسلسل من إخراج محمد عبدالتواب، ويشارك في بطولته سلوى محمد علي، فدوى عابد، ووليد فواز، إلى جانب عدد من النجوم. ويعد هذا التعاون الثاني بين وائل حمدي وصبا مبارك بعد فيلم «أنف وثلاث عيون». وكان آخر أعمال حمدي الدرامية مسلسل «مفترق طرق»، الذي عُرض في يونيو 2024، إضافة إلى المسلسل الكوميدي «بابا جه» الذي نافس في الموسم الرمضاني الماضي.