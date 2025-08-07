تجري الفنانة المصرية أنغام عملية جراحية جديدة لاستئصال جزء من البنكرياس.

وكشف الإعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام التي تعاني من وعكة صحية ألمت بها أخيراً.

وقال في منشور له على حسابه على «إنستغرام»: «الفنانة أنغام ستجري عملية جراحية لاستئصال جزء من البنكرياس»، مطالباً الجميع بالدعاء لها.

وأضاف: «آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة فى البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، ثم قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس، وهي بخير وهتعمل العملية دي بكره الصبح، فأرجو إن إنتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة».

وأوضح مصدر مقرب من الفنانة أنغام أنها ما زالت في المستشفى في ألمانيا، وتتلقى العلاج والمتابعة، بعدما استأصلت جزءاً من كيس على البنكرياس، مضيفاً: «أنغام ستمكث في المستشفى حتى الأسبوع المقبل للاطمئنان على وضعها الصحي قبل عودتها الى مصر»، مشيراً إلى تواجد عائلتها معها وبجوارها في محنتها الصحية.

وفي السياق، حرص الإعلامي المصري عمرو أديب على توجيه رسالة دعم لأنغام بعد تعرضها لوعكة صحية أخيراً، مؤكداً مكانتها الكبيرة في وجدان الجمهور المصري والعربي.

وكتب أديب عبر حسابه على منصة «إكس»: «مفيش غير أنغام واحدة. وفي تاريخ المزيكا المصرية بعد سنين وسنين، حتلاقي فصل كامل باسم المطربة الجبارة، المجددة، الموهوبة، الشقيانة، المجتهدة أنغام. ومن سخريات المرض إنه يهوى اختيار العباقرة، وليس هذا فقط، بل كمان إنه يهاجمهم في عز مجدهم وعنفوانهم. قومي يا صوت مصر.. العالم العربي كله في انتظارك».