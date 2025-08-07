أعلنت هيئة الموسيقى تنظيم «مهرجان الطار» في نسخته الأولى بالتزامن مع فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 20 - 23 أغسطس الجاري، في مسرح أبوبكر سالم بالبوليفارد.

ويأتي المهرجان احتفاءً بالموروث الموسيقي السعودي، ويسلط الضوء على جماليات آلة الطار بصفته عنصرًا ثقافيًا في الهوية الموسيقية الوطنية، ويتضمن المهرجان فعاليات فنية وأنشطة مصاحبة مُثرية، مثل أركان مستوحاة من سوق الحلة للآلات الموسيقية، وتجارب تفاعلية للجمهور، وأركان التصوير، مما يعزز من إثراء تجربة الزوار.

ويعد مهرجان الطار، نافذةً فنية وحدثًا ثقافيًا مميزًا يدعم المواهب المحلّية من خلال تخصيص مساحة للتفاعل مع شرائح متنوعة من الجمهور، في أجواء غنيّة بالأصالة والبهجة والإبداع، كما يسهم في تعزيز مكانة العاصمة الرياض وجهةً للمهرجانات الثقافية.

ويأتي المهرجان ضمن إطار جهود هيئة الموسيقى، في إبراز الثقافة الموسيقية السعودية، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي وترسيخ مكانتها في أسلوب الحياة العصري، إضافةً لتقديم فعاليات وتجارب فنية ملهمة تجمع بين دعم المواهب والتمسك بالموروث المحلي وتقديمه لمختلف الجماهير في المملكة والقادمين من حول العالم.