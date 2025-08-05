كشفت الفنانة المصرية مي كساب، السر وراء ظهورها بفستان زفاف في آخر ظهور لها.

وقالت كساب لـ «عكاظ»: فوجئت بتعليقات الجمهور وتفاعلهم على جلسة التصوير التي خضعت لها، وظهرت مرتدية فستان زفاف، وتوقع البعض أنني أقوم بإعادة حفل زفافي مرة أخرى.

وأرجعت ظهورها بفستان زفاف إلى تنفيذ بروفات مسرحية «البقاء للأصيع»، التي انتهى عرضها خلال الشهر الماضي، في المملكة العربية السعودية.

وعرضت مسرحية البقاء للأصيع، أخيراً، ضمن فعاليات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وذلك خلال الفترة من 17 حتى 19 يوليو الماضي، على مسرح محمد العلي.

شارك في بطولة مسرحية البقاء للأصيع، عدد كبير من النجوم، منهم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، أوس أوس، هند عبدالحليم وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومروة أنور وكامبا صلاح الجهيني ومحمد نصار وإخراج محمد أوتاكا.