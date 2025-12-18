في حدث فني استثنائي يُعد الأول من نوعه في تاريخ جوائز الأوسكار، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأكاديمية) دخول 4 أفلام عربية إلى القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ98، المقرر إقامتها في مارس 2026.

وتمثل الأفلام القادمة من تونس والعراق وفلسطين والأردن، انتعاشة ملحوظة في الاهتمام العالمي بالسرديات العربية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على إسهامات المخرجات العربيات وتركيز 3 منها على الروايات الفلسطينية التاريخية والمعاصرة.

وشهدت القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم دولي التي تضم 15 فيلماً من بين 86 ترشيحاً رسمياً من دول مختلفة، حضوراً عربياً قوياً غير مسبوق، مما يعكس تصاعد مكانة السينما العربية على الساحة الدولية.

«صوت هند رجب» في الصدارة

وتصدر قائمة الأفلام العربية المرشحة ضمن القائمة القصيرة الفيلم التونسي «صوت هند رجب» إخراج كوثر بن هنية، وهو فيلم درامي يروي قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت في غزة عام 2024، مستنداً إلى تسجيلات صوتية حقيقية وإعادة تمثيل.

وعرض الفيلم في مهرجان البندقية وحاز جائزة الأسد الفضي، ويُعد من أبرز المرشحين بفضل دعم نجوم عالميين مثل خواكين فينيكس وروني مارا.

أما الفيلم العربي الثاني فهو الفيلم العراقي «كعكة الرئيس» من إخراج حسن هادي، والذي يتناول طفولة في بغداد خلال عهد صدام حسين، إذ تُكلف طفلة بصنع كعكة عيد ميلاد للرئيس تحت تهديد عواقب وخيمة، عرض في كان وحاز جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل فيلم أول.

حضور فلسطيني

كذلك تضم القائمة الفيلم الفلسطيني «فلسطين 36» من إخراج آن ماري جاسر، والذي يروي ملحمة تاريخية تدور أحداثها خلال الثورة العربية الكبرى (1936-1939) ضد الانتداب البريطاني، مع بطولة هيام عباس وصالح بكري وجيريمي أيرونز. عرض في تورونتو وحظي بتصفيق حار.

أما الفيلم الرابع والأخير فهو الفيلم الأردني «كل ما تبقى منك» من إخراج شيرين دعيبس، وهو دراما عائلية متعددة الأجيال تتبع عائلة فلسطينية من النكبة عام 1948 حتى الثمانينيات، مستوحاة من تجارب المخرجة الشخصية. عرض في مهرجان صندانس.

يأتي هذا الإنجاز في سياق تزايد الاهتمام العالمي بالسينما العربية، خصوصاً تلك التي تتناول قضايا الهوية والذاكرة الجماعية.

3 من الأفلام الـ4 من إخراج نساء (بن هنية، جاسر، دعيبس)، مما يبرز دور المخرجات العربيات في إعادة تشكيل السرديات السينمائية، بجانب تركيز 3 أفلام على الروايات الفلسطينية مما يعكس الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في ظل الأحداث الجارية.

وتعتبر هذه القائمة القصيرة هي الخطوة الأولى نحو الترشيحات النهائية الـ5، التي ستُعلن في 22 يناير 2026، قبل الحفل في 15 مارس.