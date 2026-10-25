لا يزال مخطط الصواري (البدر سابقاً)، رقم (349/ج/س)، الواقع في حي الصواري بأبحر الشمالية، يعاني غياب الخدمات الأساسية، في مشهد يصفه ملاكه وسكانه بالاستثناء غير المبرر، رغم قربه من مناطق عمرانية مكتملة الخدمات.

ونقل ملاك المخطط معاناتهم عبر صحيفة «عكاظ»، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المختصة لإنهاء سنوات من الانتظار، في ظل غياب السفلتة والإنارة والكهرباء، وما ترتب على ذلك من صعوبة الوصول إلى المساكن وتعثر الاستقرار فيها.

وأوضح الأهالي، أن طرق المخطط لا تزال بلا طبقات أسفلت، فيما يغيب التيار الكهربائي عن المساكن، وتغرق الطرق في الظلام خلال ساعات الليل، الأمر الذي جعل المخطط بيئة طاردة للسكان، وعائقاً أمام الراغبين في بناء منازلهم والاستقرار فيها.

ولم تقتصر المعاناة على نقص الخدمات، إذ تحولت الأراضي الفضاء والممرات إلى مواقع لتراكم مخلفات الحفر والردميات، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة الميدانية وإزالة المخلفات التي تشوه المظهر الحضاري، وتشكل أضراراً على البيئة والصحة العامة.

وعود مؤجلة

وأشار عماد موسى وحسن سالم وعبدالله القرني، إلى أن أمانة جدة سبق أن أرست مشروع السفلتة على أحد المقاولين قبل عدة سنوات، إلا أن التنفيذ لم يتحقق، وتتكرر، بحسب إفاداتهم، مبررات عدم توفر الميزانية، لتتأجل آمالهم عاماً بعد آخر، دون حلول تنهي معاناتهم.

وتتداخل العقبات، وفق السكان، بين الجهات الخدمية؛ إذ يرتبط إيصال التيار الكهربائي باكتمال أعمال السفلتة، في حين يرتبط تنفيذ السفلتة بتوفر الميزانية، ما أبقى المخطط عالقاً بين اشتراطات الخدمات وتأخر تنفيذ المشروع. وقال مازن محمود، إن ملاك المخطط لم يدخروا جهداً في متابعة قضيتهم عبر القنوات النظامية، وتقدموا ببلاغات ومعاملات رسمية إلى الجهات المعنية على مدى سنوات، أملاً في وضع حد لمعاناتهم وتحريك ملف الخدمات المتعثر.

من جانبه، أوضح أحمد الزهراني، أن تسجيل البلاغات والتفاعل الإداري لم ينعكسا على أرض الواقع، مشيراً إلى أن أوضاع المخطط تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، رغم وقوعه وسط نطاق عمراني تتوفر الخدمات في المناطق المحيطة به.

وأكد عبدالمحسن ناصر، أحد سكان المخطط، نفاد صبر الأهالي بعد سنوات من الانتظار والوعود المؤجلة، مطالباً بتدخل عاجل لإنهاء تعثر السفلتة، وإزالة الردميات ومخلفات البناء، وتسريع إيصال الكهرباء وتنفيذ الإنارة، بما يضمن تهيئة المخطط للسكن والاستقرار.

«الأمانة»: المخطط مدرج ضمن خطة السفلتة

وفي إطار حق الرد، تواصلت «عكاظ» مع المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، الذي أكد، أن مخطط (349) مدرج ضمن مشاريع الأمانة في خطة سفلتة المخططات، موضحاً، أن التنفيذ يتم وفق الآلية النظامية والأولويات المتبعة.