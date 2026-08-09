كشفت أمانة الطائف لـ«عكاظ»، أن تطوير شارع الستين بالحوية يأتي ضمن رؤية مستقبلية، مؤكدة أن العمل يجري حالياً على إعداد المخططات التفصيلية والدراسات اللازمة تمهيداً للبدء في التنفيذ، وذلك ضمن خطط الأمانة لأنسنة المدينة ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتحسين البنية التحتية وجودة الحياة.

وأوضحت الأمانة، أن تطوير الشارع يندرج ضمن برنامج رفع كفاءة الطرق والخدمات البلدية في المواقع التي تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متزايداً، مع التركيز على تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الشوارع بما يلبي حاجات الأحياء ويدعم التنمية الحضرية بالمحافظة.

ويعاني شارع الستين حالياً من عدد من التشوهات البصرية، أبرزها تلف اللوحات والأرصفة، وعدم تناسق أعمدة الإنارة والكهرباء، إلى جانب البروزات العقارية والهبوطات على امتداده، فيما تنتشر على جانبه الجنوبي عشرات صهاريج الصرف الصحي والمياه.