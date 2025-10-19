ضاعفت الأعطال التي يشهدها الصراف الآلي اليتيم في مركز السحن ببني سعد جنوب الطائف، معاناة السكان مما دفع الكثير ومنهم كبار السن والمتقاعدون لقطع مسافات طويلة لصرف مبالغ يستخدمونها بعد أن أصبحت أجهزة نقاط البيع خارج الخدمة، وحاجة الكثير من السكان للصرف النقدي.وأشار العديد من الأهالي من بينهم محمد النفيعي، وعبدالله الذويبي، وخلف الثبيتي الذين تحدثوا لـ«عكاظ»، أن الخدمات البنكية في بني سعد خارج اهتمامات البنوك المحلية، حيث يتوفر جهاز صرف آلي واحد يتعطل في الكثير من الأوقات بسبب انقطاع الكهرباء، وتتضاعف المعاناة مع نقاط البيع التي تعاني أيضاً من ضعف شبكة الاتصالات، مطالبين الجهات الخدمية بالنظر في المعاناة المتكررة التي شكلت معاناة كبيرة على السكان، وخصوصاً كبار السن الذين يقطعون مسافات طويلة للاستفادة من مكائن الصرافة في المناطق الأخرى.واستغرب عبدالله العتيبي، سكوت البنوك المحلية وكذلك عدم الاهتمام من البنك الوحيد في المنطقة، والذي يتعطل كثيراً ويبقى فترات طويلة دون إصلاح.وجدد أهالي قرى بني سعد، مطالبهم لشركة الاتصالات والكهرباء بتحسين الخدمات في قراهم خصوصاً أنهم قادرون على معالجة ذلك وتغيير الوضح الحالي.