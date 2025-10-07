كشف فرع وزارة الصحة بالطائف، لـ«عكاظ»، أن مشروع مستشفى الحوية لا يزال قيد الدراسة لدى لجنة وطنية مختصة لتحديد حجم الاحتياج والحلول المناسبة.وأوضح مدير فرع الصحة بالطائف الدكتور سمير الشهراني، أن الخدمات الصحية متوفرة حالياً عبر تجمع الطائف الصحي من خلال المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية بالمحافظة، إضافة إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي للحرس الوطني بالحوية الذي يقدّم خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة.يأتي ذلك في وقت كان قد اعتمد لمشروع مستشفى الحوية ميزانية بلغت 350 مليون ريال بسعة 200 سرير منذ 1432هـ (قبل 15 عاماً)، إلا أن تنفيذه تعثر بسبب عدم توافر الأرض المناسبة، وهو العائق الذي ما زال قائما حتى اليوم، على الرغم من التوسع العمراني الكبير الذي شهدته الحوية، وتزايد أعداد السكان فيها، إلى جانب ما أُنشئ من مخططات جديدة، بينها ما يتبع لوزارة الإسكان والعرفاء وغيرها.يشار إلى أن «عكاظ»، كانت قد نشرت على مدى السنوات الماضية عدداً من التقارير والمتابعات المستمرة حول مشروع المستشفى وأهمية تنفيذه لتلبية حاجات السكان.