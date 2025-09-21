تفاعلاً مع ما نشرته «عكاظ» عن معاناة أهالي المراكز والقرى الواقعة (شرقي محافظة الحناكية) التي تضم: الهميج، الحسو، هدبان، بلغة، المحامة، طلال، بطحي، من انقطاع المتعهد لعدة أشهر عن إيصال المياه لهم، مما خلق أزمة وسوقاً سوداء لصهاريج تديرها عمالة وافدة وبمبالغ طائلة مستغلين حاجة السكان للمياه.. وذلك في العدد الصادر برقم 21267 تحت عنوان: قرى الحناكية عن متعهد المياه: «يأتي يوم ويغيب شهر» في العدد الصادر بتاريخ 15 ربيع الأول 1447هـ الموافق 7 سبتمبر 2025م، أكدت شركة المياه الوطنية لـ«عكاظ»، أنه تم التعاقد مع متعهد جديد لحل أزمة المياه في تلك المراكز والقرى، وباتت جميع المراكز والقرى المشار إليها تقع ضمن نطاق عقد السقيا الجديد الذي استهل في تقديم الخدمة مطلع الأسبوع الحالي بعد الانتهاء من إجراءات ترسية العقد الجديد.