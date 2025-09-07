أكدت بلدية محافظة الجموم أن حديقة الهجرة تُعد جزءاً من مشروع تطويري نوعي متكامل تحت مسمى (واجهة الجموم)؛ الذي يهدف إلى تعزيز المشهد الحضري، وتوفير بيئة ترفيهية وثقافية مستدامة تلبي تطلعات السكان والزوار.جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته «عكاظ»، بشأن الملاحظات المتعلقة بحديقة الهجرة في المحافظة تحت عنوان (حديقة هجرة الجموم تنتظر إكمال زينتها) الذي نشر الثلاثاء الموافق للخامس من أغسطس الجاري.وبينت في ردها «أن مشروع استكمال الأعمال بالحديقة مدرج ضمن الخطة، ويُعد من ضمن الأولويات بما يتماشى مع التوجهات العامة لتحسين البنية التحتية للمرافق العامة وتحقيق مستهدفات جودة الحياة»، مشيرة إلى حرصها التام على تنفيذ المشاريع النوعية بما يعكس تطلعات المواطنين ويرتقي بمستوى جودة الحياة في المحافظة. وعبّرت البلدية على لسان مدير إدارة التواصل المؤسسي عبدالخالق بدر الروقي، عن شكرها لـ«عكاظ» على اهتمامها وملاحظاتها التي تعتز بها؛ والتي تمثل دافعًاً مهماً لتحسين جودة المشاريع والخدمات البلدية.