•• حين نستنشق جرعة تفاؤل ونحن نخوض غمار الحياة؛ تدهمنا رسائل السعادة ويصفعنا زمن الحياة بحب الآخرين فترتعش قلوبنا فنتيه فخراً.. ذلك الحب يجعل أغصان حياتنا تهتز داخل صدورنا رغم جفاف عاطفة بعضنا.. فتتبختر أرواحنا ألقاً مثل ارتطام شمس تشرق في وجه ليل طويل، فنشعر بطعم أنيق من ملاحة عطاء.. وعندما يختطف الحب روحاً ويداعب قلباً نُغمض أعيننا من فتنة المتعة.

•• الحياة تحمل لنا بؤساً وعافية، وحزناً وفرحاً، وألماً وأملاً.. فمن يتفنن في تطييب حياته يعش سعيداً، أما من يراقبها بكسل سيصبح كحصيرة تداس عليها الأقدام.. ومن يزيِّن حياته بالتعوذ من ضيق الدنيا سيجلس تحت مظلة البهجة المضيئة، أما من ينتظر صدقات الناس ليشتروا منه حزنه ويعالجوا مشكلاته سيبقى في نحيب أزلي، فتترسخ لديه مقولة «العذاب يمر من هنا».

•• خارطة حياتنا مهما كانت ممهدة، سوف تتلون أمامنا من مرحلة عُمرية إلى أخرى.. وأحلامنا سوف ترتفع وتنحدر وتضيق وتتسع حسب ما يمر بنا من ظروف تتصادم مع آمالنا.. وقلوبنا تشتعل تطلعاً لأمنيات نضعها في غرفة انتظار نصاب داخلها بالغيبوبة.. وتطلعات إما تجعلنا مبتهجين سعداء أو أنها تفتق جدار أعمارنا فنتنهّد بالبكاء.. والخلاصة؛ ربُّ العباد هو الحاكم لأمرنا ولا معقب لحكمه.

•• وهناك معنى للحياة نبحث عنه عندما نريد إجابة لأي استفهام يحيرنا.. وحين تتحقق المعجزة بالعثور على معنى الحياة لسؤال فقدنا أمل الإجابة عليه؛ تعانقنا دموع الفرح السائلة من أعيننا لا إرادياً.. إنه الحوار الصامت بدواخلنا، الذي منح لنا البريق بين ضوء التَّمني وضياء الترقب.. وعند الدعاء والرجاء والتوسل إلى الخالق تعالى؛ تأتينا بركة السماء بومضة حياة تتخلل أحاسيسنا ومشاعرنا.