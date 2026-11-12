﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِناً﴾

في ظل ما تمر به المنطقة من توترات، تزداد أهمية الدور الذي يؤديه الإعلاميون والمؤثرون السعوديون في الدفاع عن الوطن. فالكلمة التي تصل إلى الناس في لحظة قلق قد تعينهم على فهم ما يجري، وقد تزيد ارتباكهم إذا استندت إلى خبر مجهول أو مقطع مبتور. وكلما اتسع جمهور صاحب المنصة، اتسعت مسؤوليته عما ينشره.

وللإعلامي دور يبدأ من التحقق ويكتمل بالشرح. حين تنتشر رواية مضللة عن المملكة، يحتاج القارئ إلى من يفحص مصدرها، ويبين موضع الخلل فيها، ويضع أمامه ما يمكن التثبت منه. وحين يصدر بيان رسمي، يستطيع الصحفي أن يوضح دلالته، وأن يطرح الأسئلة التي تشغل الناس، وأن ينقل الإجابات بلغة يفهمها القارئ في الداخل والخارج.

وللمؤثر مسؤولية مماثلة. جمهوره يثق به ويعيد نشر ما يقوله، وقد يصل منشوره إلى آلاف الناس. ومن حق هؤلاء أن يعرفوا مصدر الخبر، ومتى وقع الحدث، وأين التقطت الصورة. وإذا تبين خطأ ما نشره، فمن الأمانة أن يصححه بوضوح. بهذا يحفظ ثقة متابعيه ويحد من انتشار الشائعة.

ومن واجبنا أن نقدم للعالم صورة المملكة من واقعها، وأن نشرح مواقف قيادتها في سياقها، وأن نروي ما تحقق من خلال قصص الناس الذين شاركوا في صنعه. ولجنودنا المرابطين حق علينا في أن نقدر ما يبذلونه لحماية الوطن، وأن نعي قيمة الأمن الذي تنعم به بيوتنا وتستقيم به حياتنا.

وما أحوجنا اليوم إلى إعلامي يبادر حين يحتاج الموقف إلى بيان، وإلى مؤثر يزن كلمته قبل نشرها. وفي ساعة تتزاحم فيها الروايات، يستطيع كل منهما أن يؤدي واجبه من موقعه بخبر موثق أو شرح هادئ أو رد يسند حجته إلى الوقائع.

ذلك بعض ما يستحقه الوطن منا. أن نحضر بكلمتنا حين تدعو الحاجة إليها، وأن نكون أمناء على ما نقول، وأن يعرف من يقرأ لنا أن وراء هذه الكلمة محبة للمملكة وحرصاً على أن تصل حقيقتها إلى الناس.

اللهم أدم علينا أمن وطننا واحفظ قيادته وجنوده.