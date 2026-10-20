المملكة العربية السعودية ليست دولةً عادية في جغرافية المنطقة ولا في تاريخها ولا في حسابات حاضرها. إنها وطنٌ مترامي الأطراف وممتد الحدود تتصل به دول عدة وتتشابك حوله المصالح والحسابات.

وفي المنطقة من يخطئ قراءةَ المشهد فيحسب أن هدوء السعودية غفلةً وأن صبرها مساحةً للمناورة وأن انشغالها ببناء مستقبلها يعني أنها لا ترى ما يدور حولها. والحقيقة هي أن المملكة تدرك طبيعة ما يجري حولها وتعرف أن السياسة ليست ما يُقال في العلن فحسب بل ما تكشفه المواقف حين تتعارض المصالح وهي أحرص على وطنها من أن تُفاجأ بحسابات الآخرين وأوعى من أن تجعل قراراتها رهينةً لها.

تقرأ المملكة المشهد ببصيرةٍ وتزن خطواتها بحكمةٍ وتعرف أن لكل موقف توقيته وأن الصبر ليس غفلةً والهدوء ليس عجزاً.

تتعاون المملكة مع الآخرين حين تلتقي المصالح لكنها لا تجعل أمنها مرهوناً بأحد ولا تترك قرارها رهينةً لحسابات الآخرين، فهي تملك من الإمكانات والخبرة ما يمكّنها بعد توفيق الله من التعامل مع التحديات وحماية مصالحها وتعرف متى تتعاون ومتى تتمسك بموقفها حين تكون سيادتها ومصالح شعبها موضع اختبار.

ومن يظن أن صبر السعودية فرصةً لإملاء الشروط عليها أو أن هدوءها يعني غيابها عن المشهد فهو يسيء قراءةَ وطنٍ لا تُقاس مواقفه بما يظهر في لحظةٍ بل بما يقرره ويفعله حين تحين ساعةُ القرار.

وما يميز هذا الوطن، قيادةً وشعباً، أنه لا يتوقف عند ما يُروَّج من الشائعات ولا ينشغل بما يُراد له أن ينشغل به بل يمضي في تحقيق أهدافه بثقةٍ بالله العزيز الجبار أولاً ثم بقيادةٍ تمتلك الحكمة والدراية وشعبٍ عظيم لا تضعفه المصاعب ولا تثنيه التحديات عن المضي قدماً.

وفي مثل هذه الظروف، تبقى وحدة الصف مسؤوليةَ الجميع، فلا ننساق خلف الشائعات ولا نسمح لحملات التضليل بأن تزرع الشك بين أبناء الوطن، فالثقة لا تعني إغلاق الأعين عن التحديات، بل تعني إدراكها دون أن نفقد اتزاننا أو نمنح الآخرين فرصةَ إرباكنا.

رحم الله شهداء الوطن وحفظ جنودنا ورجال أمننا ووفق قيادتنا وأدام على المملكة أمنها وعزها واستقرارها.

نستودع الله وطناً نعتز به ونثق بقدرته على تجاوز التحديات وطناً لا يستمد عزته من رضا الآخرين ولا يترك لهم حق رسم طريقه.

حفظ الله السعودية قيادةً وأرضاً وشعباً.