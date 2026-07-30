في مشهد القراءة المعاصر تظهر مفارقة لافتة: كتب يصفها النقاد بالضعف الفني، لكنها تحظى بانتشار واسع ويقرأها كثيرون بشغف. ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة بمجرد «انحدار الذائقة»، فهي تكشف تعقيد العلاقة بين القارئ والنص، وبين المتعة والقيمة الأدبية.

تشير دراسات علم النفس المعرفي إلى أن الدماغ يميل إلى ما يُعرف بـ«سهولة المعالجة» (Processing Fluency)، أي أنه يستجيب بصورة أكثر إيجابية للمثيرات التي يسهل فهمها. وفي القراءة، تمنح هذه السهولة شعوراً بالراحة والمتعة، حتى لو كان النص محدود العمق أو بسيط البناء.

كما أن مفهوم «المعالجة التنبؤية» (Predictive Processing)، يفسر انجذاب القارئ إلى الأنماط المألوفة؛ فالروايات العاطفية أو التجارية، رغم تكرارها، تمنح القارئ إحساساً بالاستقرار لأنها تقدم عوالم يمكن توقعها. فالإنسان لا يبحث دائماً عن المفاجأة، بل قد يبحث عن تجربة تؤكد ما يعرفه مسبقاً.

ويرتبط ذلك أيضاً بـ«الانحياز للتأكيد» (Confirmation Bias)، حيث يميل الأفراد إلى تفضيل الأفكار التي تنسجم مع معتقداتهم. لذلك قد تصبح بعض الكتب البسيطة مساحات نفسية آمنة، بدل أن تكون تجارب فكرية تتطلب التحدي وإعادة النظر.

ومن جانب آخر، تلعب الكلفة المعرفية دوراً مهماً؛ فالأعمال العميقة تحتاج إلى تركيز وتأويل وجهد ذهني أكبر، بينما تمنح النصوص الخفيفة قراءة أكثر انسيابية وإشباعاً سريعاً، وهو ما يجعلها خياراً مفهوماً في أوقات البحث عن الترفيه أو الراحة.

كما يجب التمييز بين القراءة التحليلية والقراءة العاطفية؛ فبعض النصوص، حتى وإن كانت محدودة فنياً، قادرة على إثارة مشاعر قوية وتلبية احتياجات نفسية، مثل تخفيف التوتر أو منح القارئ لحظة هروب من ضغوط الحياة.

لذلك، لا يعني الاستمتاع بكتاب ضعيف أدبياً ضعف الذائقة، فالمتعة الشخصية تختلف عن التقييم النقدي. المشكلة ليست في حب هذه الكتب، بل في الخلط بين ما يمنحنا المتعة وما يستحق التقدير الأدبي.

أخيراً..

لا ترتبط المتعة دائماً بالجودة؛ لأنها نتاج تفاعل معقد بين النفس والدماغ والتجربة الشخصية. والقارئ الواعي ليس من يرفض هذه الكتب، بل من يفهم سبب انجذابه إليها ويحافظ في الوقت نفسه على قدرته على التمييز النقدي.