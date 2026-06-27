لم يعد توسع مشاريع السكك الحديدية ترفًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ لا سيما بعد أن شاهدنا كيف استطاعت المملكة، خلال الآونة الأخيرة، أن تحدث نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتُعدّ المملكة مثالًا يحتذى به على مستوى العالم بتحقيقها نجاحًا باهرًا في تعزيز خيارات التنقل وتكاملها، وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، في ظل الظروف الراهنة والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وخلال الأشهر الماضية، اطلعنا على العديد من الأخبار السارة، والتي تتمثل في استثمارات ضخمة في البنية التحتية للسكك الحديدية لتغطي خطوط الشحن والركاب؛ ولا شك أن هذه الاستثمارات ستحقق عوائدها في المدى القريب. ومن أبرز تلك الأخبار، مشروع ربط دول الخليج عبر سكة حديدية، والمُنفّذ وفق أعلى المعايير العالمية، مع مراعاة الجوانب البيئية والحد من الانبعاثات الضارة؛ ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع تحولاً استراتيجيًا ونقلة نوعية في قطاع النقل، لتعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار؛ بما ينسجم مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي، ويرسخ دورها كمركز لوجستي عالمي، وحلقة وصل بين الشرق والغرب.

ومن المستهدف أن يقود هذا المشروع طفرة تنموية كبرى فور اكتماله بحلول عام 2030؛ ليستوعب نقل حشود الركاب وأطنان من البضائع المتنوعة، بما يدعم منظومة التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول الخليج. ولم يتوقف هذا الزخم التنموي عند هذا الحد؛ إذ يتكامل معه مشروع مسار دولي يَصِل السعودية وتركيا، تسلكه قطارات البلدين عبر الأردن وسوريا؛ ليُشكل شريانًا بريًا عملاقًا يربط الخليج بالعمق الأوروبي، ويسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية. ويُعدّ هذا الخط إحياءً حقيقيًا لـ «خط الحجاز» التاريخي، الذي ربط المدينة المنورة بدمشق قبل قرن ونيّف.

وفي زخم هذه المشاريع الكبرى، أعلن مركز الملك عبدالله المالي مؤخراً عن مشروع «مونوريل كافد»؛ بوصفه نظام قطار كهربائي أحادي السكة في قلب الرياض، ليربط مناطق المركز عبر تقنيات نقل مستدامة وصديقة للبيئة. ولا يُمثّل هذا المشروع مجرد وسيلة نقل جديدة فحسب، بل هو خطوة استراتيجية تُعزز مكانة الرياض كمدينة ذكية عالمية؛ ويُجسّد تطلعات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

إن هذه النقلات النوعية الضخمة في الخدمات اللوجستية والربط السككي المحلي والدولي، وكذلك تطوير وتوسيع شرايين الطرق ووسائل النقل الأخرى الحديثة داخلياً، يؤكد الفكر التنموي المتقدم لرؤية المملكة 2030، ويرسّخ تطلعها الى تأكيد أهميتها الجيو اقتصادية والجيوسياسية كأحد أهم اقتصادات العالم، ومن أكبر مزودي الطاقة، ونقطة وصل بين قارات العالم، وهذا النوع من الاستثمار هو الذي تتسابق فيه الدول التي تفكر بمنظور مستقبلي وفي مقدمتها المملكة.