يعتقد بعض الطلبة أن الإجازة هي تحرر من التزام مواعيد النوم والاستيقاظ، ولكنها عادة تحمل آثاراً صحية ونفسية ودراسية، خصوصاً لدى الأطفال واليافعين الذين لا يزالون في مراحل النمو.

فإذا كان النوم أحد العوامل المهمة لمساعدة الجسد على أداء وظائفه الحيوية بصورة سليمة؛ فإن المنتظم منه ينظم إفرازات هرمونات الشهية والطاقة، ويعزز كفاءة الجهاز المناعي وصحة الدماغ والذاكرة والتركيز، خصوصاً أن ساعات الليل تفرز مجموعة هرمونات مهمة، في مقدمتها هرمون النمو المساهم في بناء العظام والعضلات وتجديد الخلايا.

في المقابل؛ فإن السهر المتكرر يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، فيسبب الشعور بالإرهاق والكسل وضعف التركيز وتقلب المزاج، كما يرتبط بالإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وقلة النشاط البدني، الأمر الذي قد يزيد من فرص زيادة الوزن واضطرابات النوم والصداع وضعف التحصيل الدراسي عند العودة إلى مقاعد الدراسة.

وللتمتع بإجازة صيفية ممتعة ومفيدة؛ ينصح الطلبة بالحفاظ على ساعات كافية من النوم يومياً، والالتزام بموعد ثابت نسبياً للنوم والاستيقاظ، وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، وتنظيم الوقت بين الترفيه والتعلم.

ومن المهم أن يدرك الطلبة أن الإجازة الصيفية ليست فترة للفراغ أو العادات غير الصحية؛ إنما فرصة ثمينة لوضع أهداف بسيطة للإجازة والعمل على تحقيقها تدريجياً، مما يمنح الطالب شعوراً بالإنجاز والاستفادة الحقيقية من وقته، بتنمية مهاراته واكتساب خبرات جديدة.

ويمكن استثمارها في القراءة، وتعلم اللغات، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأنشطة التطوعية والاجتماعية، وتطوير الهوايات المساهمة في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.

إن الإجازة الصيفية فرصة للراحة وتجديد النشاط، لكنها في الوقت نفسه مرحلة مهمة للحفاظ على العادات الصحية الإيجابية، وكلما كان النوم أكثر انتظاماً، واستثمرت أوقات الفراغ في أنشطة نافعة، كانت العودة إلى الدراسة لاحقاً أكثر نشاطاً وحيوية واستعداداً للنجاح.